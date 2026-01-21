「プロレス・スターダム」（２１日、後楽園ホール）昨年１２月２９日にプロレス再デビューを果たしたフワちゃんが、第１試合のタッグマッチに出場した。師匠の葉月（２８）と組み、ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子王者の朱里（３６）、八神蘭奈と対戦。“師弟タッグ”同士対決で、初遭遇の２冠王者を相手に健闘したものの、強烈なサソリ固めでギブアップ負けを喫した。１０日の後楽園大会でも師弟タッグでプロレス４戦目にし