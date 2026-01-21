日本プロ野球選手会と日本野球機構（ＮＰＢ）の事務折衝が２１日、都内で行われ、クライマックスシリーズの見直し案についてＮＰＢから説明があった。選手会は内容を持ち帰るとして合意は先送りとなった。取材に応じた加藤諭事務局次長は「今日初めて報告を受けたところなんで、しっかり会長はじめ役員、選手に伝えて返事をさせていただくという話をさせていただいた」と手順を踏む必要性を説いた。事務折衝の冒頭のみオンライ