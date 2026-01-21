同じ街のライバルであるマンチェスター・シティを下し、マイケル・キャリック監督のもとで素晴らしいスタートを切ったマンチェスター・ユナイテッド。今季は欧州カップ戦に参加しておらず、国内のカップ戦もすでに敗退済みのため、残りのシーズンはプレミアリーグにのみ集中することができる。現在は22試合を終えて5位。4位リヴァプールとの勝ち点差は「1」となっており、トップ4フィニッシュでのCL権獲得は現実的な目標といえる。