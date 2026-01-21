シーズン途中でエンツォ・マレスカ監督を解任し、リアム・ロシニアー新監督を招聘したチェルシー。18日のブレントフォード戦では、3試合目にしてようやく新体制での初白星を飾った。そんなチェルシーだが、新チームとなり、ある変化が起きたようだ。それが構想外となり、トレーニングからも外れていたDFアクセル・ディサシの復帰だ。『Daily mail』によると、ロシニアー監督とディサシがこれからの将来について話し合い、同監督は