日本政府観光局（JNTO）は、2025年の訪日外国人数が42,683,600人だったと発表した。前年比15.8％増となり、過去最高だった2024年を580万人上回った。12月には中国からの訪日客が前年同月比45.3％減の330,400人と急減したものの、韓国や台湾、タイ、マレーシア、インドなどで前年同月比10％以上増加した。年間100万人を超えたのは7市場で、前年同様に中国、韓国、台湾、アメリカ、香港、タイのほか、初めてオーストラリアが入った。