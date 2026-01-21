◆大相撲▽初場所１１日目（２１日、両国国技館）西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）が、小結・王鵬（大嶽）を上手投げで破り、６勝目を挙げた。「（一枚まわしだったが）取っている感じだった。動きながらの投げが決まって良かった」と振り返った。今場所は２横綱を破ったが、三役戦は６戦５敗と苦戦。「やっと三役戦が終わりましたね。とても勉強になった。前に出ても、冷静にいなされたり、どんな形でも前に出てこられたり