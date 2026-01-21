◆大相撲▽初場所１１日目（２１日、両国国技館）西十両筆頭・藤青雲（藤島）が、西十両７枚目・朝翠龍（高砂）を送り倒して、８勝目を挙げた。「はじくつもりだったが、はじけなかった。前に出られなかったが、体を動いていると思う」と振り返った。４場所連続の勝ち越しを決めて、来場所の新入幕に前進。「うれしいが、安心してはいけない。ここからが大事なので、ここから気合を入れていく」と話した。先場所も同じ位置