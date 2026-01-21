「ゆきぽよ」の愛称で知られるモデルでタレントの木村有希が、まるで別人のような最新姿を見せた。２１日までに自身のインスタグラムを更新し「Ｗｈｉｃｈｄｏｙｏｕｔｈｉｎｋｂｅｔｔｅｒ？？」とフォロワーに呼びかけ動画をアップした。英語を習得中のゆきぽよは、先生と英語で会話する様子を撮影。先生に英語で「きょうとっても素敵だね」「なんかいつもより大人っぽい」とほめられ、うれしそうなゆきぽよ。「大