日本サッカー協会（JFA）は21日、U−21日本代表が3月にトルコへ遠征し、U−21アルバニア代表、U−21セルビア代表と対戦することを発表した。2028年のロサンゼルスオリンピックを目指すU−21日本代表。2年後に控える本大会を見据え、今月はAFC U−23アジアカップサウジアラビア2026に参戦しており、グループステージを3戦全勝10得点無失点の首位で通過。決勝トーナメントに入ってからはU−23ヨルダン代表、U−23韓国代表を下し