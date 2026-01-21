「ＡＡＡ」のＳＫＹ―ＨＩがプロデュースする５人組ボーイズグループ「ＳＴＡＲＧＬＯＷ（スターグロウ）」が２１日、都内でデビューシングル「ＳｔａｒＷｉｓｈ」のリリース記念イベントを開催した。ＢＥ：ＦＩＲＳＴ、ＭＡＺＺＥＬらが所属する事務所「ＢＭＳＧ」が手がける３組目のボーイズグループ。オーディションプロジェクト「ＴＨＥＬＡＳＴＰＩＥＣＥ」の関連動画は合計７０００万回再生を記録するなど注目され