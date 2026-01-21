21日未明、福岡市中央区で酒に酔った状態で車を運転し事故を起こしたとして、自称警備員の男が現行犯逮捕されました。 警察によりますと、21日午前3時40分ごろ、福岡市中央区鳥飼2丁目の交差点で「乗用車がガードパイプに接触している」と、現場を通りかかった人から110番通報がありました。 警察官が駆けつけたところ、乗用車がガードパイプに衝突していて、運転席には意識がもうろうとして目の焦点が合わない