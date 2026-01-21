広東省珠海市で開催された第１５回中国国際航空宇宙博覧会（中国航空ショー）で、「嫦娥６号」が月の裏側から持ち帰った試料を見学する来場者。（資料写真、北京＝新華社記者／洪沢華）【新華社北京1月21日】中国国家航天局は20日、吉林大学の研究チームが月探査機「嫦娥6号」が月の裏側から持ち帰った土壌試料を体系的に分析した結果、自然形成された単層カーボンナノチューブ（CNT）と黒鉛質炭素を世界で初めて発見、確認した