9人組グループ・Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、宮舘涼太、佐久間大介※目黒蓮は欠席）が21日、都内で行われた『Snow Man 1st POP-UP』東京開催記者発表に登壇した。【写真】かっこいい！初展示写真も並ぶ『Snow Man 1st POP-UP』東京会場の様子白を基調とした衣装で登場した8人は、立ち位置を詰めすぎてスタッフから指摘される一幕が。向井が「目黒分ちょっとね」、佐久間は「9人に