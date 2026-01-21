1947年に米国ボストンで誕生したカジュアルライフスタイルブランド’47（フォーティーセブン）から、ミニマル派に嬉しい無地デザインの新作キャップが登場しました。ロゴをあえて省いたことで、長年磨き上げられてきた美しいシルエットと快適な被り心地がより際立つ仕上がりに。シンプルなのにどこか洗練された佇まいは、毎日のコーディネートをさりげなく格上げしてくれます。トレンドに左右されず長く愛