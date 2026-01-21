BE：FIRSTらが所属する事務所「BMSG」の新たな5人組ボーイズグループ「STARGLOW（スターグロウ）」が21日、ダイバーシティ東京プラザでデビューシングル「Star Wish」リリース記念イベントを開催した。昨年9月に初のライブ出演（BMSG FES’25）を果たした記念の場所、お台場でデビュー日を迎えた。「Star Wish」を初パフォーマンスしたほか、プレデビュー曲「Moonchaser」「My Job」の3曲を披露。エネルギッシュなダンスとラップ