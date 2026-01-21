中国国家エネルギー局が1月21日に明らかにしたところによると、中国のEV（電気自動車）用充電設備数が2025年12月末時点で2000万基の大台を突破したということです。国家エネルギー局のデータによると、中国のEV充電設備数は2025年12月末時点で2009万2000基に達しました。そのうち公共充電設備は471万7000基、個人用充電設備は1537万5000基です。現在、中国は世界最大のEV充電ネットワークを構築しており、4000万台以上の新エネルギ