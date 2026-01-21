気象庁によりますと、北日本から西日本の日本海側を中心に、２５日頃にかけて山沿いや山地だけではなく平地でも大雪となる所がある見込みです。 【画像をみる】いつ、どこで降る？雪雨シミュレーション 特に西日本の日本海側では２１日夜遅くから２２日にかけて、東日本の日本海側では２１日夜遅くから２３日にかけて、大雪による交通障害に警戒してください。 日本付近は２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込み