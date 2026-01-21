Photo: ますえい 電源タップにはゲーム機、ノートパソコン、タブレットなど多くの充電器を接続できます。ただし、消費電力の大きいデバイス用の充電器はサイズも大きく、差し口をいくつも塞いでしまいがちです。「スマホの充電器も繋ぎたいのに、スペースがない…」なんてことも。そこでおすすめなのが、Ankerの「PowerPort III Nano 20W」です。 Ph