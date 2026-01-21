「コメダ珈琲店」は、1月22日（木）から、洋菓子ブランド「クラブハリエ」とコラボレーションした「クラブハリエ監修 ショコラノワール」を、全国の店舗で発売する。【写真】たっぷりのトッピング！絶品「ショコラノワール」の詳細■多彩な食感を堪能今回発売される「クラブハリエ監修 ショコラノワール」は、昨年好評だったコラボメニューがブラッシュアップして再登場する数量限定のスイーツ。進化のポイントは、「クラ