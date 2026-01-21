今年度の日本学生野球協会の表彰選手に、健大高崎の加藤大成選手が選ばれ、群馬県高野連から記念の盾が贈られました。 表彰式は健大高崎高校で行われ、県高野連の上原清司会長から健大高崎の加藤大成選手に記念の盾が贈られました。 加藤選手は去年の夏の県大会で主将を務め、延長１１回タイブレークに及ぶ激闘となった前橋育英との決勝を制すなどチームを牽引し、２年連続５回目の甲子園出場に貢献しました。 加藤