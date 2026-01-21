ブロック注射を…プロレスラーの?邪道?こと大仁田厚(68)＝長崎県出身＝が試合中のアクシデントで負傷した箇所を公開した。18日の「広島プロレスフェスティバル」のメインイベントに出場。試合中のアクシデントで首を負傷した。一夜明けた19日になって「#ご心配をおかけしています」とハッシュタグを添え「まいったまいった。乗ってみたら机がツルツル。足を滑らせてしまったのだ」とXに投稿。ブロック注射を打った写真をアッ