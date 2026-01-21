今シーズン最長の強烈な寒波による悪天候で、空の便への影響が続いています。新幹線の運行にも影響が出る見込みです。また、高速道路の予防的通行止めは一部区間で始まっています。全日空は羽田と北陸、鳥取を結ぶ便などで21日、12便を欠航、22日の午前中も既に5便の欠航を決めています。（21日午後7時現在）日本航空は21日、18便を欠航、22日は石川県の小松発羽田行きの便など5便を欠航するということです。一方、新幹線はJR東海