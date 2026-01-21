サッカーアルビレックス新潟は21日、GKの藤田和輝がアビスパ福岡に完全移籍すると発表しました。新潟市出身の藤田はユース時代から新潟に所属し、世代別の代表にも選ばれ、昨季も16試合に出場していました。藤田のコメントは以下の通り。 ■藤田選手のコメント アルビレックス新潟に関わるすべての皆様へ。「アイシテルニイガタ」の歌声は、私の中で誇りとして刻まれています。母が幼い私を抱きかかえ、そのチャント