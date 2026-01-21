歌手のダイアモンド☆ユカイ（63）が21日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜夜8・00）に出演。長女について語った。この日は「パパはツラいよ大賞」第2弾。ユカイは現在15歳長女、13歳双子の長男・次男と3児のパパとして出演した。現在、妻と別居していると明かし「妻と娘が大阪に居て、僕は（双子と）関東に居て。だから男3人で生活してます」と説明。続けて「娘がね、今アーティスティックスイ