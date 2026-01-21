＜大相撲初場所＞◇十一日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】両腕を極められても“伝家の宝刀”肩透かし前頭十二枚目・翠富士（伊勢ヶ濱）が、両腕をがっちり極められる絶体絶命の状況から“伝家の宝刀”で前頭十五枚目・竜電（高田川）に逆転勝利を遂げた。まさかの結末に「折れる」「あそこから勝てるのか」とファンは驚嘆した。身長174センチ、体重117キロの小兵・翠富士に対し、竜電は身長189センチ、体重161キロと大柄な