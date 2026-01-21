元バレーボール女子日本代表の大山加奈さん（４１）が２０日、日本テレビ系で放送された「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。心の病について語った。小学校から高校まですべての世代でバレーボールの日本一を経験し、２０歳だった２００４年、日本代表メンバーとしてアテネ五輪に出場。２６歳だった２０１０年、けがや精神的な負担に苦しみ、引退した。大山さんは「１９歳でＷ杯（メンバー）に入れてもらった時に、（栗