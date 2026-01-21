京急線横須賀中央駅前に２０２９年１２月完成予定の高層複合ビル（若松町１丁目地区市街地再開発組合提供）神奈川県横須賀市の京急線横須賀中央駅前に地上３３階建てのビルを建設する再開発事業「若松町１丁目地区第一種市街地再開発事業」の起工式が２１日、現地で行われた。関係者ら約６０人が出席して工事の安全を祈願した。同駅前の新たなシンボルとなる高層複合ビルは、店舗やホテル、マンションなどが入る地下１階、地上３