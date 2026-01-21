歌舞伎役者の中村鶴松がケバブ店のドアを蹴破る事件を起こしたことにより、「初代中村舞鶴」襲名が見送られることになった。松竹から２１日、発表された。鶴松は２月１〜２６日、東京・歌舞伎座で上演される「猿若祭二月大歌舞伎」昼の部「弥栄芝居賑」、夜の部「雨乞狐」に出演し、舞鶴を襲名予定だったが、松竹は公式サイトで鶴松が休演すると報告。代役は中村勘九郎と中村七之助で、演出も一部変更するとした。ドアへのひ