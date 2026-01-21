米野球殿堂は２０日（日本時間２１日）、アンドリュー・ジョーンズ氏（４８）とカルロス・ベルトラン氏（４８）の殿堂入りを発表した。同時に明らかになったのが他の候補者の投票数。中でもヤンキースなどでメジャー歴代５位の６９６本塁打を放ったＡロッドことアレックス・ロドリゲス氏（５０）の苦戦ぶりに注目が集まった。必要得票数７５％以上に対し今年が投票５年目だったＡロッド氏はわずか４０％にとどまった米メディ