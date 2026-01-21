◇大相撲初場所１１日目（２１日、東京・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は関脇・高安（田子ノ浦）をとったりで下し、３敗を守った。過去５勝１０敗と分が悪い高安に警戒していた左を差されて土俵際まで追い込まれたが、相手の右腕をたぐって土俵外へ。逆転で白星をつかみ「左四つになってしまったけど、慌てず集中した。余裕はなかったけど、体の反応が良かった」とうなずいた。左膝に不安を抱え、８日目から２日連続で金星