ダークパターン対策協会は1月21日、消費者を欺くWebデザイン「ダークパターン」の対策として設けた「NDD（Non-Deceptive Design）認定制度」において、フォーラムエイトが第1号の認定取得企業となったと発表した。企業のWebサイト設計の誠実性を第三者が認定する制度は国内初。信頼性の高いデジタル環境の整備につなげる狙いがある。フォーラムエイトがNDD認定制度における第1号の認定企業となった○2025年10月の認定制度運用開始