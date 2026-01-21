客が支払った車の購入代金300万円を横領した疑いで、男が逮捕されました。 業務上横領の疑いで逮捕されたのは、東京都日野市の無職・福留和浩容疑者(48)です。 霧島警察署によりますと、福留容疑者は、鹿児島県内で自動車の販売・買い取りをする会社を経営していた去年2月から4月の間に、姶良市の女性から車の購入代金300万円を受け取ったにも関わらず、納車しないで代金を横領した疑いが持たれています。 福留容疑者と連絡が取