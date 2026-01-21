鹿児島県内の20代女性に性的暴行を加えてけがをさせた罪などに問われている男の裁判員裁判が始まり、男は起訴内容を認めました。 不同意性交等致傷の罪などに問われているのは住所不定・無職の森永流雅被告（26）です。 起訴状によりますと森永被告はおととし10月、県内の知人女性の自宅で別の20代の女性に対して性的暴行を加え、女性の首などに打撲などのけがをさせた罪に問われています。マチアプで知り合った女性に『今日やれ