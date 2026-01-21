鹿児島市で、21日夕方スクールバスが軽ワゴン車に追突する事故がありました。 鹿児島南警察署によりますと、21日午後5時すぎ鹿児島市紫原6丁目の市道で、県内の高校のスクールバスが前方で信号待ちで停止していた軽ワゴン車に追突しました。 この事故で、軽ワゴン車を運転していた鹿児島市の60代の男性会社員が首に軽いけがをした模様だということです。スクールバスには70代の男性運転手のほか、下校中の27人