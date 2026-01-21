１月英ＣＢＩ製造業受注指数はマイナス３０、前回マイナス３２＝ロンドン為替 １月英ＣＢＩ製造業受注指数はマイナス３０と前回のマイナス３２から改善した。市場予想はマイナス３３だった。販売価格指数はプラス２９と前回のプラス１９から大幅上昇。市場予想はプラス１６だった。いずれも予想外の強い結果だった。ただ、ポンド買いなどの反応は特段みられていない。 GBP/USD1.3407GBP/JPY211.83EUR/GBP0.8731