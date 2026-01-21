韓国の李在明大統領はきょう、新年の記者会見で北朝鮮の核問題に言及し、これまでの完全な非核化よりも「核開発の中断が現実的な利益だ」との考えを示しました。李在明大統領は、会見で「理想を夢見て現実から目を背けた結果、北朝鮮の核兵器は増え続けた」と指摘しました。そのうえで、ICBM＝大陸間弾道ミサイルの技術開発の中止や、核物質の生産などといった「現状の中断」こそが、現実的な利益であると強調しました。一方、徴用