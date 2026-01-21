中国の内モンゴル自治区にある鉄鋼会社の工場で起きた大規模な爆発で、行方不明となっていた8人の死亡が確認されました。この爆発による死者は10人となりました。中国メディアによりますと、18日午後3時ごろ、内モンゴル自治区・包頭市にある鉄鋼会社の工場で爆発がありました。この爆発で、これまでに2人が死亡、8人が行方不明となっていましたが、捜索の結果、8人の死亡が確認され、死者は10人になったということです。けがをし