白血病を公表し、抗がん剤治療に取り組んでいるタレントのネイボールさんが、自身のブログを更新。自身の検査について、明かしました。【写真を見る】【 白血病 】ネイボールさん「これから健康診断」「色々診察します」先日の検査では「癌の数値は思ったほど減っていませんでした」と投稿２０日、ネイボールさんは「これから健康診断」と題し、ブログを更新。続けて「色々診察します。」「バリウム検査やってきます。」と綴る