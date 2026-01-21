2026年の節分は2月3日（火）です。帝国データバンクによると、2026年節分シーズンの恵方巻の平均価格は1173円と、前の年より11.7％値上がりしたということです。【写真を見る】 恵方巻の具材は七福神が由来「うなぎは出世」きゅうりは？縁起物「恵方巻」も値上げの波、寿司店「もう限界」東京・世田谷の老舗寿司店では、今年初めての恵方巻を作っていました。元々は七福神にかけて、7種類の具材を入れ込むのが基本とされる縁起物で