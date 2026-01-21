ダンス＆ボーカルグループ「STARGLOW」が21日、デビューシングル「Star Wish」リリース記念イベントに登壇しました。 【写真を見る】【 STARGLOW 】デビューイベントにファン5000人「目指すは2年以内にドーム」「ファンの皆さんの幸せな顔を見られることが本当に僕らの幸せ」STARGLOWは、BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生した、ADAMさん・TAIKIさん・RUIさん・GOICHIさん・KANONさんから