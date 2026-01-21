ルイ・ヴィトンは21日午前4時（日本時間）にメンズ クリエイティブディレクター ファレル・ウィリアムスによる、2026秋冬メンズコレクションのファッションショーをパリにて開催した。【写真】堀米雄斗・THE8ら豪華ゲストが来場！会場には、日本からはメゾンのアンバサダーの平野紫耀と堀米雄斗、また中村敬斗、桜田通が来場し、コン・ユ、ジャクソン・ワン、ジョン・レジェンド、SZA、THE8(SEVENTEEN)、アッシャー、ワン・ホ