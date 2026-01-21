自民党の鈴木幹事長は衆議院選挙を前にグループインタビューに応じ、新党・中道改革連合について「選挙目当てであり、続いていくのかわからない」と批判しました。今月27日公示、来月8日に投開票が行われる衆議院選挙をめぐり、自民党の鈴木幹事長はきょう、報道各社のインタビューに応じ、勝敗ラインについて、「与党で過半数確保は最低限の目標だ。どれぐらい上積みができるのか。目標以上の成果を上げたい」と決意を示しました