野球解説者の武田一浩氏（60）が、自身のYouTube「武田一浩チャンネル」を更新。3月のWBCに出場する米国代表の豪華メンバーに警戒心を高めた。米国代表が内定しているメンバーを見た武田氏は「米国は本気だな。一流選手を出すとお客さんが入るし、注目が集まる」と驚きを隠さなかった。投手は2年連続サイ・ヤング賞のタリク・スクーバル（タイガース）、5年連続2桁勝利のローガン・ウェブ（ジャイアンツ）、防御率1・97、リ