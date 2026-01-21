東京・江戸川区の教育委員会は21日、区立中学校の男性教諭が、女子生徒に定期試験の問題を漏洩していたことを発表しました。江戸川区教育委員会によりますと、今月5日、先生と生徒がSNSでやりとりをしている、中間テストや期末テストの内容をもらしているのではないか、などという通報があったということです。教育委員会が調べたところ、区立中学校の男性教諭が中学3年の女子生徒に対し、去年6月から電話やSNSで私的にやりとりを