14年ぶりの再稼働は県民の期待と不安が交錯しています。地元・柏崎市の事業者はまちの賑わいが戻ることに期待を寄せますが、市民団体は抗議の声をあげました。1月21日、再稼働する柏崎刈羽原発に対し、規制当局は。〈原子力規制委員会山中伸介委員長〉「保安上、支障がないことを確認させていただいた。事故を起こした東京電力。これは我々規制当局にとっても特別な会社であることに変わりはありません」福島第一原発事故からこ