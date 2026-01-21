■「Nothing’s Gonna Change My Love for You」を披露 【動画・写真】一心不乱にギターを弾く岸優太／黄緑ヘアの岸優太近影 Number_i岸優太がエレキギターを練習する姿をInstagramに公開した。 「practice」として公開された動画で岸は、ジョージ・ベンソンの「Nothing’s Gonna Change My Love for You」を演奏。 カメラに顔を映すことなく、部屋の中で椅子に腰かけ、裸足にフード姿で一心にギタ