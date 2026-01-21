旧優生保護法のもと、不妊手術などを強制された被害者への補償法が施行されて1年となるなか、被害者らは21日、高市首相と面会し、補償制度の周知などを徹底するよう求めました。旧優生保護法の被害者・北三郎さん（仮名）「1日も早く補償を届けてくださるようお願いします」障害などを理由に、不妊手術などを強制することを認めた旧優生保護法をめぐっては、去年1月、被害者への補償法が施行され、不妊手術を受けた人には1500万円