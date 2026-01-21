1月20日、バラエティ番組『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）が放送。今回のゲストに、タレントの乙葉が出演し、その近影が話題となっている。今回は、「雪国育ちの有名人SP」と題したテーマで放送。乙葉は、長野県北安曇郡池田町の出身として、雪国で育ったからこその経験を語った。「乙葉さんは、黒いロングのワンピースに身を包みスタジオに登場。髪はハーフアップにまとめ、上品な印象でした。雪国エピソードを語り