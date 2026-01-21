Myukが、2月4日に発売する2ndアルバム『Celeste』の収録曲と各楽曲のプロデューサーリストを公開した。本作は、先行配信中の「雪唄 - yukiuta」など新曲4曲を含めた、計9曲がラインナップされている。合わせて、全曲が視聴できるトレイラー映像も公開。楽曲の一部が視聴できるため、是非チェックしてほしい。https://youtu.be/m_vz97c8X0s合わせて、アルバムを引っ提げての3月開催予定のキャリア最大規模のライブツアー＜Myuk Anni