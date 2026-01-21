監督・田口トモロヲ×脚本・宮藤官九郎×主演・峯田和伸（銀杏BOYZ）＆若葉竜也で贈る音楽青春映画『ストリート・キングダム自分の音を鳴らせ。』（3月27日公開）より、峯田、若葉、吉岡里帆、仲野太賀、間宮祥太朗らが、日本の音楽史に新たな革命をおこした若者たちを熱量たっぷりに演じる姿を捉えた場面写真12点が一挙解禁された。【写真】豪華俳優が伝説のバンドマンたちに『ストリート・キングダム自分の音を鳴らせ。』